رئيس حكومة الإقليم يدعو طهران إلى إيقاف هجماتها على كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس، إيران إلى إيقاف هجماتها الصاروخية على أراضي الإقليم.

واعرب مسرور بارزاني عن أمله في صياغة قانون للنفط والغاز في العراق، مشيرا الى أنه بتشريعه سيتحقق المزيد من الفرص للاستثمارات وتسويق هذين المادتين في جميع أرجاء البلاد.

وجاءت تصريحات رئيس حكومة الإقليم، خلال مشاركته في برنامج حواري في ثالث أيام "منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط" في دهوك.

وقال مسرور بارزاني "سياستنا واضحة، نحن في إقليم كوردستان ندعو على الدوام الى العلاقات الحسنة مع الدول المجاورة، وعلى أساس المصالح المشتركة".

وتابع قائلا ان "إيران شنت هجمات كثيرة على أراضينا، وهذا يعد خرقا لسيادة أراضي العراق، وإذا كانت هناك مشكلة يجب حلها عبر الحوار وألّا يتم استخدام الصواريخ ضدنا".

وأضاف أن "هناك توترات في إيران، ولا ينبغي أن تصدر تلك التوترات إلى البلدان المجاورة لها وعليها إحترام سيادة أراضي العراق".

من جهة أخرى اكد مسرور بارزاني على ضرورة حل كافة الخلافات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشيرا الى أهمية تطبيق كافة بنود الدستور العراقي.

ولفت رئيس حكومة الإقليم الى وجود خطط لدى الحكومة، لتطوير القطاع الخاص، مؤكدا ان حكومة الإقليم مستمرة في دعم كافة الأفكار الخلااقة ودعم المبدعين.