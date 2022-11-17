سیاسة

مسرور بارزاني والسفيرة الأمريكية يتباحثان سبل حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية

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کوردستان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والسفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، اليوم الخميس، سبل حل المشاكل الجذرية بين الإقليم والحكومة الاتحادية بموجب الدستور.

وذكرت حكومة إقليم كوردستان في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل اليوم الخميس السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي".

وأضاف البيان أن اللقاء بحث "الوضع العام في العراق، بالإضافة إلى سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا "على أن هناك فرصة جديدة لحل جذري للمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"، وذلك "بموجب الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة".

وتابع البيان أن مسرور بازراني أكد "أن الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان مستعد للقيام بزيارة بغداد لمناقشة المشاكل وحلها في إطار الدستور".

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