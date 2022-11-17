سیاسة

مسرور بارزاني والسفير البريطاني يؤكدان أهمية حل المشاكل بين أربيل وبغداد على أساس الدستور 

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کوردستان كوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والسفير البريطاني لدى العراق مارك ريتشاردسون، اليوم الخميس، أهمية حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

وذكرت حكومة إقليم كوردستان في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل اليوم الخميس في مدينة دهوك، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون".

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا "سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا، والوضع العام العراقي".

وتابع البيان أنهما أكدا كذلك "أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة الجديدة".

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