الرئيس العراقي والسفير البريطاني يتباحثان قضية المياه وملف النازحين 

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد والسفير البريطاني لدى العراق مارك يتشاردسون، اليوم الخميس، التحديات الحالية التي يواجهها العراق وأهمها قضية المياه، إضافةً إلى ملف النازحين العراقيين وضرورة العمل على إنهاء هذه المأساة الإنسانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد التقى بالسفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون وذلك على هامش أعمال منتدى الشرق الأوسط للسلام والأمن المنعقد في دهوك.

وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية تحدث عن التحديات الحالية التي يواجهها العراق وأهمها قضية المياه".

وأكد على "ضرورة ركون الأطراف ذات العلاقة إلى الحوار البناء للوصول إلى حلول ناجحة تؤمن الحصص المائية العادلة لكل طرف".

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية تحدث خلال اللقاء عن زيارته الأخيرة "لمخيم شاريا للنازحين في محافظة دهوك".

وشدد على "وجوب العمل لغلق ملف هذه المأساة الإنسانية التي طالت العراقيين بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم جراء الإرهاب الداعشي الجبان الذي حاول العبث بالسلم الأهلي والاجتماعي".

وأوضح عبد اللطيف رشيد أن "الوقت حان لتنفيذ المشاريع الخدمية، لا سيما بناء المدارس والجامعات والمستشفيات والطرق وبما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويرتقي بالواقع الاقتصادي للبلاد".

وتابع البيان أن جانباً آخر من اللقاء ركز على "العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة وسبل تطويرها".

وأشار السفير البريطاني إلى "حرص المملكة المتحدة ورغبتها الجدية في تعزيز علاقاتها التاريخية مع العراق لتشمل المجالات كافة وبما يؤمن تحقيق المصالح العليا للبلدين والشعبين الصديقين".