البرلمان اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيسٍ للبلاد

أربيل (كوردستان 24)- فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة السادسة في انتخاب رئيسٍ للبلاد، في ظل انقسام القوى السياسية حول المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.

ويؤشّر إخفاق البرلمان في انتخاب رئيسٍ للبلاد، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يزيد من تعقيدات الوضع في لبنان الغارق في أزمةٍ اقتصادية خانقة.

وتعذّر حصول أي من المرشحين الاثنين لرئاسة الجمهورية (ميشال معوّض وعصام خليفة)، على ثلثي أصوات النواب في دورة الاقتراع الأولى.

بينما فقدت الجلسة نصابها الدستوري في دورة الاقتراع الثانية، بعد أن اقترع 46 نائباً بورقة بيضاء، في حين حظي معوّض بـ43 صوتاً، فيما صوّت 7 نواب للمؤرخ والأستاذ الجامعي عصام خليفة.

وغادر الرئيس اللبناني، ميشال عون، قصر بعبدا نهاية اكتوبر تشرين الأول الفائت، تاركاً وراءه فراغاً في منصب الرئيس، بعد انتهاء فترة ولايته التي شهدت انهياراً مالياً كارثياً في البلاد وانفجار مرفأ بيروت.

ويحتاج المرشح للفوز مباشرة من الدورة الأولى إلى تصويت غالبية الثلثين، أي 86 صوتاً، وفي حال انعقاد دورة ثانية؛ تصبح الغالبية المطلوبة حينئذ 65 صوتاً من أصل 128 وهو عدد أعضاء البرلمان.

يأتي هذا الفراغ السياسي، مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية وسط انهيارٍ اقتصادي تشهده البلاد منذ 2019، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.