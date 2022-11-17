قتلى وجرحى في انفجار منظومة غاز بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرين في حصيلةٍ أولية، جراء انفجار "منظومة غاز" في حي كازيوي بمحافظة السليمانية، إضافةً إلى انهيار عددٍ من المنازل.

وقال مراسل كوردستان 24 في السليمانية إن الانفجار وقع "بسبب وجود تسريب في منظومة غاز في أحد منازل حي کازیوە، أدى إلى انهيار المنزل بالكامل وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة".

وأضاف "تواصل فرق الإنقاذ التي وصلت إلى مكان الحادث فور وقوع الانفجار، تواصل انتشال جثث الضحايا وإنقاذ العالقين من تحت الأنقاض".