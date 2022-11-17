سیاسة

مسرور بارزاني يوعز إلى الجهات المعنية بفتح تحقيق في انفجار السليمانية ومساعدة المتضررين

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کوردستان مسرور بارزاني كوردستان السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اتصالاً هاتفياً مع محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، شدّد على متابعة حيثيات حادث انفجار منظومة غاز في حي كازيوه.

وقُتِل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرين، جراء انفجار صهريج غاز في حي كازيوه بمحافظة السليمانية، مساء الخميس.

وقال مراسل كوردستان 24 في السليمانية إن الانفجار وقع "بسبب وجود تسريب في منظومة غاز في أحد منازل حي كازيوه، أدى إلى انهيار المنزل بالكامل وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة".

إلى ذلك، دعا مسرور بارزاني الجهات الحكومية المعنية بفتح تحقيقٍ في الحادث المأساوي بشكلٍ شامل وسريع، مطالباً إياها بتقديم المساعدة اللازمة للعوائل المتضررة.

وأعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا، وتمنّى الشفاء العاجل للجرحى.

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