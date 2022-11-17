أربيل تعلن جهوزيتها لتقديم المساعدة إلى السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أبدى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، استعداد جميع فرق الصحة والطوارئ والدفاع المدني في المحافظة لتقديم المساعدة إلى السليمانية.

جاء ذلك، في اتصالٍ هاتفي مع محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، في أعقاب انفجار منظومة غاز في حي كازيوه، مساء اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم مديرية صحة السليمانية، سامان لطيف، لـ كوردستان 24، إن الانفجار الذي وقع بحدود الساعة 7:45 مساءً، "تسبب بمقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين".

وقدّم خوشناو خلال اتصاله الهاتفي مع أبو بكر، تعازيه الحارة لذوي الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

في غضون ذلك، قال مراسل كوردستان 24 في السليمانية إن الانفجار وقع "بسبب وجود تسريب في منظومة غاز في أحد منازل حي كازيوه، أدى إلى انهيار المنزل بالكامل وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة".