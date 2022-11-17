سیاسة

أربيل تعلن جهوزيتها لتقديم المساعدة إلى السليمانية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان أربيل السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أبدى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، استعداد جميع فرق الصحة والطوارئ والدفاع المدني في المحافظة لتقديم المساعدة إلى السليمانية.

جاء ذلك، في اتصالٍ هاتفي مع محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، في أعقاب انفجار منظومة غاز في حي كازيوه، مساء اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم مديرية صحة السليمانية، سامان لطيف، لـ كوردستان 24، إن الانفجار الذي وقع بحدود الساعة 7:45 مساءً، "تسبب بمقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين".

وقدّم خوشناو خلال اتصاله الهاتفي مع أبو بكر، تعازيه الحارة لذوي الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

في غضون ذلك، قال مراسل كوردستان 24 في السليمانية إن الانفجار وقع "بسبب وجود تسريب في منظومة غاز في أحد منازل حي كازيوه، أدى إلى انهيار المنزل بالكامل وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف