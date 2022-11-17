سیاسة

مرور السليمانية تدعو المواطنين إلى إبعاد سياراتهم عن مكان الانفجار

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- دعت مديرية المرور في محافظة السليمانية في بيانٍ لها، اليوم الخميس، جميع المواطنين إلى إبعاد سياراتهم عن مكان وقوع الانفجار، لتسهيل تنقّل فرق الدفاع المدني والطوارئ.

وقُتِل 4 أشخاص وأصيب آخرون، مساء الخميس، جراء انفجار منظومة غاز في حي كازيوه بالسليمانية، قال مراسل كوردستان 24 بإنه ناجمٌ عن تسرّب الغاز وتسبب أيضاً بانهيار عددٍ من المنازل.

وقال البيان، "نطلب من كافة المواطنين إبعاد سياراتهم عن الشوارع الرئيسية القريبة من مكان الحادث والشارع الدائري القريب من مستشفى المدينة، لتجنّب عرقلة عمل سيارات الدفاع المدني وفرق الطوارئ وسيارات الإسعاف".

وأكدت مديرية مرور السليمانية في بيانها الذي تابعته كوردستان 24، أن جميع فرق الطوارئ والإسعاف في حالة استنفار في مكان الانفجار، بهدف تقديم المساعدة للمتضررين.

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