نيجيرفان بارزاني يبدي أسفه لوقوع ضحايا في انفجار السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أبدى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن أسفه لوقوع عددٍ من الضحايا،وإصابة آخرين في انفجارٍ وقع مساء الخميس في حي كازيوه بالسليمانية.

وتسبّب انفجار منظومة غاز في حي كازيوه بالسليمانية، بمقتل 4 أشخاص، في آخر إحصائيةٍ أدلى بها رئيس مجلس محافظة السليمانية.

وأعرب رئيس إقليم كوردستان خلال اتصالٍ هاتفي مع محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، عن استعداده لتقديم الدعم للجهات المعنية في المحافظة، معرباً عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا، والشفاء العاجل للمصابين.

وكان مراسل كوردستان 24 في السليمانية قد أكد أن الانفجار وقع "بسبب وجود تسريب في منظومة غاز في أحد منازل حي كازيوه، أدى إلى انهيار المنزل بالكامل وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة".

من جانبه، وجّه محافظ السليمانية الشكر لرئيس الإقليم على اتصاله الهاتفي، واستعرض آخر جهود عملية الإنقاذ وحجم الإضرار التي أُلحِقت بممتلكات المواطنين.

وكان مدير الصحة في السليمانية، صباح هورامي، قد أعلن فور وقوع الانفجار، عن وضع جميع المستشفيات في حالة تأهب قصوى لاستقبال ومعالجة مصابي انفجار حي كازيوه.

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس محافظة السليمانية، إن "المصابين يتلقون العلاج اللازم"، مؤكداً أن "بعض الجرحى يعانون من حروقٍ شديدة".

وأضاف "تواصل فرق الإنقاذ التي وصلت إلى مكان الحادث فور وقوع الانفجار، انتشال جثث الضحايا وإنقاذ العالقين من تحت الأنقاض".

ولفت إلى أن "أحد المصابين يخضع لعملية جراحية، وثلاثة آخرون في حالة حرجة".

وأوضح أن "الفرق الصحية متواجدة في مكان الحادث، وعند إجلاء أي مواطنين آخرين سيتم علاجهم بأسرع وقت ونقلهم إلى المستشفى".