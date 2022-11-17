يونامي تعزّي عوائل ضحايا "منظومة الغاز" في مدينة السليمانية 

أربيل (كوردستان 24)- أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، مساء الخميس، عن تعازيها لأسر ضحايا "منظومة الغاز" في مدينة السليمانية.

وذكرت يونامي في تغريدة عبر تويتر، أن "قلوبنا ودعواتنا مع ضحايا الانفجار المروع لخزان الغاز في السليمانية والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا".

وتابعت "نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل، ونحيّي عمّال الإنقاذ على جهودهم الحثيثة".

وأعلن رئيس مجلس محافظة السليمانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع ضحايا انفجار "منظومة الغاز" في حي كازيوه إلى 4 أشخاص.

وأشار إلى أن "المصابين يتلقون العلاج اللازم"، مؤكداً أنه "تم تقديم كل ما يلزم للمصابين".

وأكد أن "بعضاً من الجرحى يعانون من حروقٍ شديدة".

وقال مراسل كوردستان 24 في السليمانية إن الانفجار وقع "بسبب وجود تسريب في منظومة غاز في أحد منازل حي کازیوە، أدى إلى انهيار المنزل بالكامل وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة".

وأضاف "تواصل فرق الإنقاذ التي وصلت إلى مكان الحادث فور وقوع الانفجار، انتشال جثث الضحايا وإنقاذ العالقين من تحت الأنقاض".

من جانبه أكد المتحدث باسم صحة السليمانية، أن "هناك 11 جريحاً يتلقون العلاج في مشفى شار بالمدينة".

وأشار إلى أنه سقط حتى الآن "4 ضحايا" جراء الانفجار.

ولفت إلى أن "أحد المصابين يخضع لعملية جراحية، وثلاثة آخرون في حالة حرجة".

وأوضح أن "الفرق الصحية متواجدة في مكان الحادث، وعند إجلاء أي مواطنين آخرين سيتم علاجهم بأسرع وقت ونقلهم إلى المستشفى".

وبيّن أن أعمار ضحايا الحادث تتراوح بين (13، 18، 38، 55) سنة.