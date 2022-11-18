كوريا الشمالية تطلق صاروخا عابرا للقارات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات على ما يبدو، لكن عملية الإطلاق هذه باءت بالفشل وفقا لسول وطوكيو.

ويأتي اطلاق الصاروخ بعد يوم من إطلاق بيونع يانغ صاروخا أصغر، وتحذيرها من "ردود عسكرية أعنف" على تعزيز الولايات المتحدة وجودها الأمني في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ "سقط على ما يبدو في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان" قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، مشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات.

وأضاف كيشيدا "احتجينا بشدة لدى كوريا الشمالية التي تكرر الأعمال الاستفزازية بوتيرة غير مسبوقة، نؤكد مجددا بشدة أن هذا أمر غير مقبول إطلاقا"، وتابع رئيس الوزراء "اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يجب أن تنسق في شكل وثيق للعمل على النزع الكامل للسلاح النووي لكوريا الشمالية".

وكان كيشيدا قال في وقت سابق الخميس إنه أعرب للرئيس الصيني شي جينبينغ عن "مخاوف جدية" حيال الكثير من قضايا الأمن الإقليمي خلال اجتماعهما في بانكوك.

من جانبها، ذكرت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن الصاروخ هو الأبعد مدى الذي تطلقه كوريا الشمالية ومصمم لحمل رأس نووي يمكنه أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة.