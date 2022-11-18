حصيلة جديدة لضحايا انفجار منظومة الغاز في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 اليوم الجمعة، ان حصيلة ضحايا انفجار "منظومة الغاز" في السليمانية، ارتفعت الى تسعة اشخاص.

وقال مراسل كوردستان 24، ان حصيلة الانفجار الذي وقع في حي كازيوه، ارتفعت الى 9 ضحايا و13 مصابا.

ووقع الانفجار في السليمانية يوم امس الخميس، "بسبب وجود تسريب في منظومة غاز في أحد منازل حي کازیوە، أدى إلى انهيار المنزل بالكامل وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة".، بحسب ما افاد مسؤول محلي.

وتواصل فرق الإنقاذ التي وصلت إلى مكان الحادث فور وقوع الانفجار، انتشال جثث الضحايا وإنقاذ العالقين من تحت الأنقاض".