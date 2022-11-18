سیاسة

السليمانية تعلن الحداد العام

author_image سوار أحمد
کوردستان محافظ السليمانية الحداد العام انفجار منظومة الغاز

 أربيل (كوردستان 24)- اعلن محافظ السليمانية هفال أبو بكر، اليوم الجمعة، يوم حداد عام في عموم المحافظة، على خلفية الضحايا الذين وقعوا ليلة أمس في انفجار منظومة الغاز.

وقال أبو بكر في بيان، "تعازينا الحارة لذوي ضحايا الانفجار الذي وقع في حي كازيوه، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف "نعلن يوم الجمعة 18 تشرين الثاني، يوم حداد عام في المحافظة".

ولا تزال فرق الإنقاذ في مكان الحادث، تعمل على انتشال جثث الضحايا والعالقين من تحت الأنقاض.

وقال مراسل كوردستان 24، ان حصيلة الانفجار الذي وقع في حي كازيوه" بسبب وجود تسريب في منظومة غاز في أحد المنازل، ارتفعت الى 9 ضحايا و13 مصابا.

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