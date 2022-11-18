سیاسة

هجوم صاروخي يستهدف قوات التحالف الدولي في شمال شرق سوريا

author_image Kurdistan24 اربیل
سوریا القوات الأمريكية حقل العمر قصف صاروخي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الخميس، أن هجوماً صاروخياً استهدف قوات التحالف الدولي في قاعدة القرية الخضراء في شمال شرق سوريا.

وذكرت القيادة في بيانٍ عبر حسابها في تويتر، أنه "في 17 تشرين الثاني نوفمبر حوالي الساعة 9:32 بالتوقيت المحلي في سوريا، استهدف هجوم صاروخي قوات التحالف الدولي في قاعدة القرية الخضراء في شمال شرق سوريا".

وأضاف البيان أن الهجوم "لم يسفر عن وقوع إصاباتٍ أو أضرار في القاعدة أو الممتلكات التابعة للتحالف الدولي".

وأشار إلى أن "القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا تحقق في الحادث".

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو، إن "هذا النوع من الهجمات يعرض قوات التحالف الدولي والسكان المدنيين للخطر، ويقوّض الاستقرار والأمن الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في سوريا والمنطقة".

من جانبها، أفادت وسائل إعلام سوريا معارضة نقلاً عن مصدر محلي، أن "الهجوم تبعه تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي في سماء دير الزور، وخاصة بالقرب من قاعدة حقل العمر التي توجد فيها القيادة الوسطى (القرية الخضراء).

 

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