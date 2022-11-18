صحة وبیئة

لتخفيف آثار تغير المناخ.. السويد تُقدّم أكثر من 10 مليون دولار للعراق

author_image سوار أحمد
العراق السويد 10 مليون دولار العراق التغير المناخي

أربيل (كوردستان 24)- منحت دولة السويد منحة مالية إلى العراق قدرها 10.2 ملايين دولار، لدعم جهوده في تخفيف آثار التغيرات المناخية ودعم تطوير الزراعة في وسط وجنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين، يوم الخميس، إن "السويد قدمت منحة للعراق بمقدار 10.2 ملايين دولار للتقليل من آثار التغير المناخي".

وأضاف عبد الحسين، أن "المنحة تدعم الأسر في وسط وجنوب العراق لتطوير برامج الزراعة الذكية وتحسين إدارة المياه وتعزيز القدرة على الصمود للمجتمعات الزراعية".

واكد أن المنحة "تأتي ضمن التزام السويد دوليا تجاه مساعدة الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية".

ونقلت الوكالة عن سفيرة السويد لدى العراق جيسيكا سفاردسترم، قولها إنها "سعيدة بالمضي في هذا المشروع الذي يمثل أهم الوسائل للتخفيف من حد تغيرات المناخ في وسط وجنوب العراق".

وأوضحت أن "العراق هو أحد الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية"، مؤكدة التزام الحكومة السويدية بمساعدته في هذا الخصوص.

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