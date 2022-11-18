سیاسة

‏‌محافظ السليمانية يعلن ارتفاع حصيلة الانفجار الى 11 ضحية

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کوردستان انفجار السليمانية هفال ابو بكر حصيلة الضحايا

أربيل (كوردستان 24)- ‌أعلن محافظ السليمانية هفال أبو بكر، اليوم الجمعة، عن ارتفاع ضحايا انفجار منظومة الغاز في مدينة السليمانية إلى 11 شخصاً.

وقال هفال أبو بكر في تصريحٍ صحفي لوسائل الإعلام، إنه "توفي اليوم الجمعة أحد الأطفال الذين أصيبوا في انفجار منظومة الغاز"، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 11 شخصاً.

ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن منطقة الانفجار، وإفساح المجال لفرق الدفاع المدني لأداء مهامها في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

وأكد مراسل كوردستان 24، أن عدد ضحايا الانفجار ارتفع إلى 11 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين.

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