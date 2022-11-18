سیاسة

حِداد وجهود إنقاذ مستمرة.. انفجار بتسرب غازي يوقع ضحايا في السليمانية ودعوات للتحقيق

author_image سوار أحمد
کوردستان السليمانية انفجار ضحايا تسرب غازي

أربيل (كوردستان 24)- توفي 11 شخصا وأصيب 12 آخرون بجروح في انفجار وقع شرقي مدينة السليمانية في إقليم كوردستان، إثر تسرب غازي ليلة الخميس، أدى لانفجار ضخم هز المدينة، وتسبب في تهدم منازل.

وقال محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، في مؤتمر صحفي، ان أطفالا ونساء بين الضحايا والمصابين، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن منطقة الانفجار، وإفساح المجال لفرق الدفاع المدني لأداء مهامها في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

واكد هفال أبو بكر ان المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، وأنه "تم تشكيل فريق إنقاذ مكون من عدة مؤسسات ذات العلاقة التي لها خبرة في قطع الحديد والإنقاذ بالاضافة الى الصحة والشرطة والمرور".

وقال مراسل كوردستان 24، ان الانفجار وقع بسبب "تسرب غاز في نظام التدفئة المنزلي"، ما أدى إلى تهدم "منزل من ثلاثة طوابق وتضرر منزلين مجاورين".

ووجهت دائرة صحة السليمانية في وقت سابق "باستنفار جميع المستشفيات لاستقبال المصابين"، فيما أعلنت صحة أربيل من جهتها جهوزية كافة مستشفياتها.

ودعا رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إلى إجراء "تحقيق دقيق وسريع" حول الانفجار، كما طالب نائبه قوباد طالباني بضرورة اجراء تحقيق شامل لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

من جهته دعا رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، مساء الخميس، إلى إجراء تحقيقٍ لكشف أسباب الانفجار وتقديم المساعدة للجرحى والمصابين.

وأعلن محافظ السليمانية حالة الحداد في المحافظة لمدة يوم واحد على أرواح ضحايا التفجير، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عملها في انتشال جثث الضحايا وإنقاذ العالقين من تحت الأنقاض.

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