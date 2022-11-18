السفيرة الأمريكية تعزّي عوائل ضحايا انفجار السليمانية وتشيد بجهود عمال الإنقاذ

أربيل (كوردستان 24)- قدمت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، اليوم الجمعة، تعازيها إلى ذوي ضحايا انفجار السليمانية، معربةً عن خالص تقديرها لعمال الإنقاذ.

وكتبت السفيرة الأمريكية على حسابها في تويتر، "تعازينا الحارة للخسائر المأساوية في الأرواح نتيجة انفجار خزان الغاز في السليمانية".

وتابعت "نتعاطف مع عوائل الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونعرب عن خالص تقديرنا لعمال الإنقاذ".

وأفاد مراسل كوردستان 24، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا انفجار السليمانية ارتفعت إلى 15 شخصاً، إضافةً إلى 12 مصابين.

وأكد أن "5 من المصابين غادروا المستشفى بعد أن تحسنّت حالتهم الصحية"، مشيراً إلى أن "7 آخرين ما زالوا تحت مراقبة الأطباء ويتلقون العلاج ".