سیاسة

ريبر أحمد: رئيس الحكومة وجه بتقديم كل ما يلزم لمعالجة المصابين بانفجار السليمانية

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أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني وجه بتقديم كل ما يلزم لمعالجة المصابين في انفجار السليمانية.

وقال ريبر أحمد، في تصريحٍ لكوردستان 24، "نحن هنا كممثلين عن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، لتقديم التعازي لذوي الضحايا، وفعل كل ما يلزم لمعالجة المصابين".

واضاف ان "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يشعر بحزنٍ عميق، ويتابع الحادث عن كثب مع إدارة محافظة السليمانية والمؤسسات المعنية".

وأكد أن "رئيس الحكومة دعا محافظ السليمانية هفال أبو بكر، إلى التعامل مع الحادث بشكلٍ مهني خلال عملية رفع الأنقاض، للخروج بأقل الأضرار".

وشدد على أن مسرور بارزاني "وجهّنا لفعل كل ما يلزم لمواجهة هكذا نوع من الكوارث المستقبلية".

وأوضح ريبر أحمد أنه "دعا محافظ السليمانية هفال أبو بكر، لتشكيل فريقٍ خاص تكون مهمته مواجهة الكوارث المتمثلة بالزلازل واندلاع النيران وكل الحوادث المفاجئة".

ولفت إلى أن "حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 15 قتيلاً، بالإضافة إلى 12 مصابين"، مؤكداً أن "بعضهم يعاني من إصاباتٍ شديدة.

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