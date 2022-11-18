سقوط إصابات في حادث سير بحافلة سياحية شمال شرق أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 اليوم الجمعة بسقوط عدد من الإصابات في حادث سير تعرضت له حافلة سياحية شمال شرق أربيل.

ووقع الحادث في منطقة بيخال السياحية ضمن إدارة سوران المستقلة عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها بسبب عطل في الفرامل، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وقال جيا محمد مدير سياحة رواندز في تصريح لكوردستان 24، إن الحافلة السياحية كانت تقل 45 شخصاً ينحدرون من محافظة بابل جنوب بغداد.

وأضاف "السائق فقد السيطرة على حافلته بسبب عطل في الفرامل، وقد أقدم على حرفها إلى أحد المحال التجارية قبل اصطدامه بسيارتين كانتا متوقفتين قرب المحل".

وأشار محمد إلى أن 19 شخصاً أصيبوا بجروح متفاوتة، بينهم اثنان في حالة خطرة، هما السائق وشخص كان يجلس إلى جانبه.

وقال مدير سياحة رواندز إن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، لافتاً إلى أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية لا سيّما وأن المحل التجاري كان مغلقاً لحظة وقوع الحادث.