بالصور | نيويورك تايمز تنصح بزيارة قلعة أربيل وتدرجها ضمن 25 وجهة عالمية

أربيل (كوردستان 24)- نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً مطوّلاً عن أهم الوجهات السياحية العالمية التي تستحق الزيارة والمغامرة، ومن بينها قلعة أربيل.

وتحت عنوان "تجارب السفر الـ25 التي عليك زيارتها"، نشرت الصحيفة تقريراً اعتمدت فيه على تجارب ومغامرات أشخاص هواة في الأطعمة والسياحة والتصوير والعمارة والهندسة والمناظر الطبيعية.

وحلت أربيل في المرتبة الحادية عشرة ضمن القائمة التي ضمت معالم ومواقع ومدناً عالمية وطقوساً دينية وعمارةً وكل ما يلفت النظر ويستحق المغامرة.

وتحت عنوان "انغمس في 6000 سنة من التاريخ"، تشير نيويورك تايمز إلى أن قلعة أربيل تعد أقدم مستوطنة مأهولة بالسكان في العالم، وتقع في قلب العاصمة الحديثة لكوردستان العراق، حيث تعمل حكومة إقليم كوردستان على تطوير مساراتها لتعزيز المشي لمسافات طويلة عبر نطاق ينافس جبال الألب في الحجم.

ونصحت الصحيفة بزيارة القلعة بصحبة مرشد بعد الظهر، ثم زيارة سوق القيصرية المكتظ بالمتبضعين، وهو أحد أقدم الأسواق المغطاة في العالم، ويعود تاريخه إلى العصر العثماني، ويضم أكشاكاً للمجوهرات والمنسوجات والحرف اليدوية والحلويات وغيرها.

وتقول توشيكو موري، وهي مهندسة معمارية أمريكية مولودة في اليابان، إن كوردستان مجتمع قوي ومرن ونجا من الهجمات المستمرة، وأشارت إلى وجود نساء "تقدميات وسياسيات بارزات" في حكومة الإقليم، فضلاً عن العديد من المواقع الأثرية التي لم تمس.

وجاء مطعم "أسادور اتكسيباري" الإسباني أولاً، أما قصر الحمراء الذي يعد أهم صروح العمارة الإسلامية في الأندلس، فقد جاء في المرتبة الثانية، فيما حل منظر الشفق القطبي في شاطئ أنستاد النرويجي ثالثاً، والسكك الحديدية التي تمر عبر سيبيريا في المرتبة الرابعة.

وعلى الترتيب، شملت القائمة جزيرة كريت في اليونان، وطقوس "الكريسماس الأبيض" في أديس أبابا، والواحات المزهرة والمدن الصحراوية القديمة في وادي درعة بالمغرب، وسواحل جنوب موزمبيق حيث أبقار البحر في منتزه أرخبيل بازاروتو الوطني.

وضمت القائمة أيضاً الحدائق السرية في يزد الإيرانية، والواحة الصحراوية في وادي بني خالد جنوب شرق مسقط، ثم شبام "مانهاتن الصحراء" وهي بلدة أثرية ذات مبانٍ برجية شاهقة من الطين، ومدرسة عبد العزيز خان المزخرفة في مدينة بخارى بأوزبكستان.

وتمثلت الوجهات الأخرى بقصر بوتالا النبيل في لاسا، وهو مستودع مقدس للقطع الأثرية التبتية، وبقايا معبد كريشنا الذي يعود إلى القرن السادس عشر في هامبي الهندية، ومسار كومانو كودو الياباني داخل غابة تحوي عدداً لا يحصى من مناطق الجذب الطبيعية.

كذلك ضمت القائمة متحف تيشيما للفنون في اليابان، والطريق السريع للبلدان الأمريكية من الأرجنتين إلى ألاسكا، والعجائب الطبيعية لصحراء أتاكاما في تشيلي، ومطاعم أواكساكا سيتي المكسيكية، واحتفالات الكرنفال الشتوية في كوبا، وهضبة كولورادو.

وأخيراً شملت القائمة، كسوف الشمس في إحدى قرى نيوفاوندلاند الكندية، والمزرعة العضوية في نيوزيلندا، وبارادايس باي قرب قاعدة أبحاث غونزاليس فيديلا في تشيلي في القارة القطبية الجنوبية.