مقتل 4 جنودٍ سوريين في غارةٍ جوية إسرائيلية

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل أربعة جنودٍ ضمن مرتبات الجيش السوري النظامي وأصيب آخر، جراء قصفٍ جوي إسرائيلي على قواعد عسكرية في منطقتي الداخل والساحل السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن مصدرٍ عسكري قوله "حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية".

وأضافت الوكالة السورية، ومقرها العاصمة دمشق، "أدى العدوان إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وتابعت "تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان".

وتستهدف إسرائيل بشكلٍ متواصل، قواعد ومقراتٍ عسكرية تابعة للجيش السوري ومقرات لفصائل إيرانية داخل سوريا، تسفر في الغالب عن وقوع ضحايا.

ورغم الغارات الجوية المتتالية، إلا أن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها بشكلٍ مباشر عنها، لكن كبار مسؤوليها يعلنون مراراً عن استهداف الوجود الإيراني في سوريا.

ويعدُّ هذا القصف هو الثاني خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري، فقد قُتل عسكريان سوريان وأصيب ثلاثةٌ آخرون مطلع الاسبوع الفائت، في قصفٍ ممائل على مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي.