جثامين ضحايا انفجار السليمانية يوارون الثرى

أربيل (كوردستان 24)- وُري الثرى، صباح اليوم السبت، جثامين ضحايا انفجار السليمانية في مقبرة (کالكن)، في مراسم حضرها عددٌ كبير من الأهالي ومسؤولين إداريين في المحافظة.

وفَقَدَ 15 شخصاً حياتهم وأصيب 12 آخرين، مساء الخميس، بانهيار منزلٍ مؤلف من ثلاثة طوابق في حي كازيوه بمحافظة السليمانية، بسبب انفجارٍ ناتجٍ عن تسرّب غاز في نظام تدفئة منزلي، أدى أيضاً إلى إلحاق أضرارٍ بمنزلين مجاورين.

والضحايا الذين كانوا مجتمعين لحضور مناسبةٍ عائلية، هم (جيمن قادر عزيز- بهار قادر عزيز- جيا مظهر هبد الرحمن- روجان أنور سليم- محمد عبد الله جميل- جيليا عبد الله جميل- دانيار بختيار قادر- زند بختيار قادر- داركو بختيار قادر- مير بهاء الدين مظهر- ليا بهمن مظهر- باكو دانا علي- يانو دانا علي- آرش فاتح محي الدين- حسين كولكار).

وأعلن محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، الحداد يوماً واحداً على أرواح ضحايا الانفجار الذي وقع بحدود الساعة 7:30 من مساء يوم الخميس 17 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وبعد ساعاتٍ من الانفجار، دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في اتصالٍ هاتفي مع محافظ السليمانية، إلى فتح تحقيقٍ سريع وشامل بالحادثة، لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.