اقتصاد

استقرارٌ في أسعار صرف الدولار ببورصة بغداد وأربيل

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العراق العملات الدولار الدينار العراقي بورصة

أربيل (كوردستان 24)- يواصل الدولار الأمريكي تفوّقه على الدينار العراقي، لليوم الثالث على التوالي، بعد أيامٍ من تراجعه إلى حدود 1450 دينار للدولار الواحد.

وسجّلت أسعار صرف الدولار في مختلف أسواق العراق وإقليم كوردستان، صباح اليوم السبت أرقاماً متقاربة بـ 1484 دينار مقابل دولارٍ واحد.

وكان البنك المركزي العراقي قد أقرّ بتعديل أسعار صرف الدولار أمام الدينار ليبلغ سعر شراءه من وزارة المالية 1450 دينار، وبيعه للمصارف بـ 1460 دينار، بينما سعر البيع للمواطن فحُدِّد بـ 1470 دينار.

 

وفيما يأتي أسعار العملات ليوم السبت 19/11/2022 في مختلف البورصات العراقية:

بغداد: كل 100 دولار = 148350 دينار عراقي

أربيل: كل 100 دولار= 148300 دينار عراقي

السليمانية: كل 100 دولار= 148350 دينار عراقي

البصرة: كل 100 دولار= 148400 دينار عراقي

الموصل: كل 100 دولار= 148400 دينار عراقي

النجف: كل 100 دولار= 148450 دينار عراقي

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