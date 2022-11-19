ریاضة

"بي إن سبورتس" تعلن بث 22 مباراة للمونديال من دون تشفير

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مجموعة "بي إن سبورتس" القطرية أن قنواتها الرياضية ستنقل 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مونديال قطر 2022 الذي ينطلق يوم غدٍ الأحد.

وقال المتحدث باسم المجموعة المالكة للحقوق الحصرية لكأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "سنبث 22 مباراة مباشرة عبر القنوات المفتوحة، بما فيها مباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور "، وفق فرانس برس.

ومن المقرّر أن تبث قنوات "بي إن سبورتس" 22 من أصل 64 مباراة على القنوات الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية، بينما ستكون المباريات الأخرى منقولة على القنوات المشفرة.

وسبق أن بثّت شبكة "بي إن سبورتس" عدداً من مباريات مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا، من دون تشفير، كذلك  عدد من البطولات الرياضية الأخرى التي تملك حقوق البث الحصري لها.

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