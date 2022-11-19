السوداني يبدأ أولى زياراته إلى المحافظات.. والديوانية محطته الأولى

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت أولى زيارته إلى المحافظات، إذ بدأها بمحافظة الديوانية.

وترأس السوداني اجتماعاً في مبنى محافظة الديوانية خُصص لمناقشة الواقع الخدمي في المحافظة، بحضور وزراء الصحة والزراعة والمسؤولين المحليين.

وقال السوداني في كلمة له خلال الاجتماع إن الديوانية "تتصدر المحافظات في نسب الفقر والبطالة، وفي ضعف النشاط الاقتصادي على مختلف المستويات".

وتابع "هذه المحافظة أعطت وضحّت، وقدمت قرابين من الشهداء والجرحى في مختلف المحطات التي مرت على البلد، كان آخرها الحرب على داعش".

وأشار السوداني إلى أن زيارته ليست "خاطفة" بل زيارة عمل، تهدف إلى استعراض المشاكل ووضع الحلول والاستماع إلى المبادرات والمقترحات والخروج بتوصيات.

ومضى يقول "هناك فريق يتابع التوصيات، وعلى أساس المتابعة يتم تقييم كل المعنيين، بدءاً من السيد المحافظ وانتهاءً بالمدراء ورؤساء الوحدات الإدارية وعموم الدوائر".

وتطرق السوداني إلى المشاريع الخدمية المتلكئة، وحث الوزراء والجهات المعنية على "متابعة واقع عمل الدوائر، وأن نضع الحلول ونذهب إلى تخصيصات المحافظة لنرى أين خصصت، والقطاعات المستفيدة منها".

كذلك تناول رئيس الوزراء العراقي ملف الطرق السريعة المتهالكة في البلاد، وقال "نسمع عن طرق الموت، التي أخذت الكثير من مواطنينا في حوادث السير، وهذه حالة يجب أن تنتهي، وينتهي وجود هذا المصطلح، ممكن أن تكون لهذه المشاريع الأولوية".

وتقع حوادث السير في العراق بشكل يومي، ولا سيما في الطرق السريعة التي تربط بين المحافظات بسبب تهالك الطرق وعدم صيانتها منذ سنوات عديدة.