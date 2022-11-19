شاخوان عبد الله يندد بهجوم كركوك ويطالب بنشر قوة مشتركة في "المناطق الرخوة"

أربيل (كوردستان 24)- أدان نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد لله اليوم السبت الهجوم الذي استهدف الجيش العراقي وأودى بحياة عدد من الجنود في ضواحي كركوك.

وفي وقت سابق من اليوم، أُزهقت أرواح أربعة جنود داخل ثكنة للجيش في منطقة جيمن قرب ناحية قرة هنجير شمال شرق كركوك.

وأنحى الجيش العراقي باللائمة على فلول تنظيم داعش، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم هاجموا الجنود بأسلحة مزودة بكواتم للصوت قبل نحرهم وسرقة أسلحتهم.

وهذا أعنف هجوم يشنه مسلحو داعش في محيط كركوك، بعد سلسلة هجمات أقل حدة شهدتها ضواحي ديالى ونينوى وصلاح الدين.

وينشط مسلحو تنظيم داعش في المناطق التي تشهد فراغاً أمنياً على الشريط الفاصل بين مناطق انتشار القوات العراقية وقوات البيشمركة.

وقال عبد الله في بيان أصدره مكتبه إن الحكومة "مقصرة" في إدارة الملف الأمني بالنسبة لمحافظة كركوك، كذلك دعا إلى إعادة "نشر القوات المشتركة لمسك الأرض في المناطق الرخوة".

كذلك طالب بـ"معالجة الفراغ الأمني، ومراجعة تقييم الإجراءات الأمنية لمنع الخروقات المستمرة" في المحافظة المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وأعلن العراق عام 2017 النصر على داعش، إلا أن التنظيم لا يزال يشن هجمات على قوات الأمن والمدنيين متبعاً أساليب حرب العصابات.

وسبق أن حذر إقليم كوردستان من تصاعد تهديدات داعش في المناطق المتنازع عليها، وأشار مراراً إلى أن التنظيم لا يزال يشكل خطراً على الإقليم والعراق.