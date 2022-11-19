نيجيرفان بارزاني: انتخابات برلمان كوردستان تجرى العام المقبل

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت إن الانتخابات البرلمانية الكوردستانية ستجرى العام المقبل دون أدنى شك.

وكان مفترضاً إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول أكتوبر المقبل، لكن الخلافات بشأن قانون الانتخابات أرجأت الاقتراع إلى أجل غير مسمى.

ولا تزال الخلافات تدور حول النظام الانتخابي، إذ يؤيد الاتحاد الوطني وبعض القوى الأخرى أن يكون الإقليم المؤلف من أربع محافظات دوائر متعددة. وفي المقابل يقترح الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن يقسم النظام الانتخابي إلى دوائر متعددة ودائرة واحدة بواقع 50 بالمئة لكل منهما.

ورداً على سؤال بشأن الانتخابات البرلمانية قال نيجيرفان بارزاني "سبق وأن وجهت رسالة إلى البرلمان... وآمل أن تتفق الأحزاب بشأن هذا الموضوع، وقد تم الآن تمديد عمر البرلمان عاماً إضافياً، ولا شك في أن الانتخابات يجب أن تجرى خلال ذلك العام".

وكان نيجيرفان بارزاني يتحدث للصحفيين خلال مشاركته في مجلس عزاء لضحايا الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 15 شخصاً بعد انفجار منظومة تدفئة تعمل بالغاز شمال السليمانية.

وعندما سُئل عن الخلافات السياسية، أجاب رئيس الإقليم بالقول "بدون وحدة الكلمة، وبدون العمل معاً، وبدون الاتفاق، لا يمكن أن نحقق أي منجز لهذا الإقليم ولهذا البلد".

وقال إن "الشرط الوحيد لنجاحنا يكمن في وحدة الكلمة".

ومضى نيجيرفان بارزاني للقول "يجب أن تكون مصالح إقليم كوردستان فوق كل الاعتبارات الحزبية وفوق كل شيء آخر"، وعبّر عن اعتقاده بإمكانية حل الخلافات القائمة.

وأشار إلى أن بيان الحزب الديمقراطي الكوردستاني أكد في ختام مؤتمره الأخير على فتح "صفحة جديدة" تتمثل بتدشين حوار وإجراء زيارات إلى الأحزاب والقوى السياسية.

واختتم حديثه بالقول "ستكون هناك محاولات جادة لحل الخلافات كافة بالحوار وعلى طاولة الحوار. بالتأكيد سنزور الاتحاد الوطني والأحزاب الأخرى أيضاً".

وسبق أن عقدت رئاسة إقليم كوردستان سلسلة اجتماعات مع القوى السياسية في محاولة لتوحيد الرؤى إزاء الانتخابات، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق حاسم.

كان رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري أبلغ كوردستان 24 في وقت سابق بأن شهر نيسان أبريل المقبل قد يكون "أقصى موعد" لإجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية.