روسيا.. انفجار أسطوانة غاز يوقع قتلى ويخلف دماراً كبيراً في مبنى

أربيل (كوردستان 24)- قُتل تسعة أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز فجر اليوم السبت في مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في جزيرة سخالين جنوب شرقي روسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن السلطات المحلية قولها إن الانفجار وقع في مبنى مشيد من الطوب في ثمانينات القرن الماضي في قرية تيموفسكوي.

ومن بين الضحايا أربعة أطفال، حسبما قال حاكم المنطقة فاليري ليمارينكو في تصريحات نقلتها قناة روسيا 24 التلفزيونية التي بثت لقطات من موقع الانفجار.

وتفيد المعلومات الأولية بأن الانفجار، الذي وقع في الساعة الخامسة فجراً، نجم عن تسرب غاز مما أدى إلى انهيار سقوف طوابق عدة.

وقال ليمارينكو على حسابه في تلغرام "حل الظلام الآن في المنطقة، لكن جهود الإنقاذ ستستمر ليلاً".

ولا يزال العديد من الأشخاص تحت أنقاض المبنى، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وشُيد المبنى المكون من خمسة طوابق في عام 1980، ويتألف من 80 شقة. ولم يكن متصلاً بالبنية التحتية المركزية لإمداد الغاز.