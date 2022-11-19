واشنطن تجدد التزامها بالبقاء في العراق وتبدي "مخاوف" بشأن تهديد استقراره

أربيل (كوردستان 24)- قالت الولايات المتحدة اليوم السبت إن قواتها ستبقى في العراق لدعم القوات العراقية في قتالها المتواصلة ضد تنظيم داعش.

وجاءت هذه التصريحات على لسان نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولين كال خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على هامش مؤتمر حوار المنامة في البحرين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الليفتنانت كولونيل ديفيد هيرندون في بيان إن الوفد الأمريكي الذي ضم أيضاً منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، أكد "التزام الولايات المتحدة بالشراكة الاستراتيجية مع العراق".

وأضاف هيرندون أن الوفد الأمريكي أكد كذلك "التزام الولايات المتحدة بالاحتفاظ بالقوات الأمريكية في البلاد لدعم قوات الأمن العراقية في قتالها المتواصل لهزيمة داعش".

وتحتفظ واشنطن حالياً بنحو 2500 جندي أمريكي في العراق تتركز مهامهم على تقديم الدعم والتدريب والمشورة للقوات العراقية والبيشمركة التي تتصدى تنظيم داعش الذي لا يزال يشن هجمات وآخرها في كركوك.

وأشار إلى أن الوفد عبّر عن مخاوفه بشأن التهديدات التي تهدد أمن العراق واستقراره، كما أعرب عن عمله في استمرار التقدم في المنهاج الوزاري للحكومة العراقية لتحقيق "الاستقرار الاقتصادي"، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة الهادفة لدمج العراق في محيطه.

ووقعت بغداد وواشنطن اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008، ثم دخلت حيز التنفيذ في 2009، وتهدف في الأساس إلى إرساء تعاون مشترك وطويل المدى في مجالات عدة، ومنها السياسية والدبلوماسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والصحية والتكنولوجيا والقانون والقضاء.