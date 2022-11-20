رسميا.. المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة خارج مونديال 2022

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المهاجم كريم بنزيمة غيابه عن كأس العالم 2022 التي تنطلق اليوم الأحد في قطر، ما يمثل ضربة لحامل اللقب، وذلك بعد ساعات من خروجه من حصة تمارين المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة.

وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها مع الكثير من الغيابات بسبب الإصابات ومن دون عدد من اللاعبين المهمين مثل بول بوغبا، ونغولو كانتي، وميك مينيان.

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد بنزيمة من تشكيلة منتخب بلاده، فيما قال المدرب ديدييه ديشان: "أنا حزين للغاية من أجل كريم الذي جعل من كأس العالم هدفا كبيرا له".

وشارك الفائز بالكرة الذهبية، والذي كان يعاني من إصابة عضلية، إلى جانب زميله المدافع رافائيل فاران العائد من إصابة في الركبة، في تداريب منتخب فرنسا السبت لأول مرة منذ الوصول إلى قطر.

ووفق الصحيفة فإن بنزيمة لم يستكمل التمرين بعدما تعرض لإصابة لكن دون الكشف عن خطورتها بعد.

وتفتقد فرنسا في البطولة ثنائي الوسط المؤثر بول بوغبا ونغولو كانتي بسبب الإصابة، وستبدأ مشوارها أمام أستراليا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا تونس والدنمرك.

ولم يلعب بنزيمة مع فريقه ريال مدريد سوى نصف ساعة أمام سلتيك غلاسكو الإسكتلندي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر منذ خوضه الدقائق التسعين للمرة الأخيرة في 19 تشرين الأول/أكتوبر في الدوري الإسباني.

بعد ثلاثة أيام، تحدث النادي المدريدي عن "إجهاد عضلي في عضلات الفخذ في الساق اليسرى" بشأن المهاجم الذي كان قد توج للتو بالكرة الذهبية وغادر للراحة في اللقاء التالي.

برر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال غياب مهاجمه، قائلا "أفضل خسارة مودريتش أو بنزيمة لمباراة بدلا من شهر"، معتقدا أن مكوث الفرنسي في العيادة الطبية لن يدوم كثيرا، قبل أن يغير خطابه في نهاية تشرين الأول/اكتوبر.