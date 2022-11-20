بعد مقتل 4 جنود في كركوك.. السوداني يتدخّل

أربيل (كوردستان 24)- أوعز القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، إلى وزير الدفاع بضرورة ملاحقة منفّذي الهجوم على قاعدةٍ للجيش العراقي في كركوك.

وقُتِل أربعة جنود، أمس السبت، في هجومٍ على مقرٍ للجيش العراقي شمال شرقي كركوك، يُعتقد أن منفذيه من خلايا داعش فصلوا رؤوس العسكريين عن أجسادهم بعد قتلهم.

وذكر بيانٌ لمكتب السوداني، أن رئيس الوزراء "تابع تفاصيل الرد والإجراءات الفورية" مع وزير الدفاع عبر اتصالٍ هاتفي، "ويوجّه بإدامة زخم المواجهة وملاحقة مرتكبي الجريمة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واع).

وعشية الهجوم الذي نُفِّذ فجر السبت،أكد مدير ناحية قرهنجير التابعة لمحافظة كركوك، أفستا محمد، على ضرورة ملء الفراغات الموجود بين المحافظات العراقية.

ورغم إعلان العراق القضاء على داعش عام 2017، إلا أن التنظيم لا يزال ينفّذ هجماتٍ متفرقة في أنحاء البلاد على نقاطٍ عسكرية تابعة للجيش والقوات الأمنية.

وتُعدُّ كركوك التي تخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية منذ 2017، من المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005.

ويطالب إقليم كوردستان بإجراء استفتاءٍ شعبي، لتقرير مصير محافظة كركوك التي تعاني من مشاكل خدمية وغياب الأمن في ظل سيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي.

وتعرّضت كركوك، وهي خامس أكبر مدن العراق من حيث عدد السكان، لتغييرٍ ديمغرافي وتعريبٍ منهجي خلال فترة النظام السابق منذ 1968 وحتى سقوطه عام 2003.