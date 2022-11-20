مسرور بارزاني يعزّي محافظ السليمانية بوفاة والده

أربيل (كوردستان 24)- قدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، التعزية لمحافظ السليمانية، هفال أبو بكر، بوفاة والده.

وخلال اتصالٍ هاتفي، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن تعازيه الحارة لـ أبو بكر بوفاة والده، متمنياً الصبر والسلوان لعائلته.

في المقابل، وجّه محافظ السليمانية الشكر والامتنان لـ مسرور بارزاني على اتصاله وتقديم التعزية.

وفي الـ 17/11/2022، لقي 15 شخصاً مصرعهم وأصيب 11 آخرين، بمدينة السليمانية في انهيار مبنى مؤلّفٍ من ثلاثة طوابق، جراء انفجار منظومة تدفئة مركزية ناجمٍ عن تسرب الغاز، تسبب أيضاً بإلحاق أضراراٍ بمنزلين مجاورين.