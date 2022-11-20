أنظار العالم نحو قطر.. مونديال 2022 ينطلق اليوم على أرض عربية لأول مرة

أربيل (كوردستان 24)- تنطلق اليوم الأحد في قطر، بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من الشهر المقبل، لتكون أول مونديال ينظم في دولة عربية ومسلمة.

وتوافد على الدوحة مئات الآلاف من المشجعين من مختلف بلدان العالم، لحضور الحدث العالمي، في وقت سيكون فيه مئات الملايين حول العالم على موعد اليوم مع مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.

وأكدت دولة قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجاهزية التامة للحدث واكتمال جميع الإجراءات، كما شددا على أن هذه النسخة ستكون تاريخية واستثنائية على مستوى المنشآت والجوانب التنظيمية وظروف إجراء المباريات مع تقنيات وخدمات متقدمة سيتم استخدامها لأول مرة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، وفق ما افاد موقع "الجزيرة".

وشهدت حديقة البدع في الدوحة أمس السبت الافتتاح الرسمي لمهرجان المشجعين في بطولة كأس العالم، حيث أعلن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو انطلاق المهرجان، متمنيا للجمهور الاستمتاع بفعاليات مونديال قطر.

وقال إنفانتينو إن البطولة تمثل مناسبة للتعايش بين الشعوب لتعزيز انتشار ثقافة كرة القدم حول العالم.

وفي مؤتمر صحفي عقده في الدوحة في وقت سابق، استنكر رئيس الفيفا الانتقادات المتعلقة بكأس العالم، والتي وصفها بأنها دروس أخلاقية تنم عن النفاق.