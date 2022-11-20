سیاسة

المرصد السوري يوثق حصيلة 25 ضربة جوية تركية على مناطق الإدارة الذاتية

author_image سوار أحمد
سوریا المرصد السوري شمال شرق سوريا غارات جوية

 أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، ان الضربات الجوية التركية على ريفي الرقة والحسكة فجر الأحد، أودت بـ 12 شخصا.

ووثق نشطاء المرصد السوري مقتل 6 عناصر من القوات الحكومية، و6 من قوات سوريا الديمقراطية والعاملين معها، بضربات جوية تركية على ريفي الرقة والحسكة، حيث نفذت طائرات حربية تركية نحو 25 ضربة.

وأعلنت السلطات التركية الأحد على لسان وزير الدفاع خلوصي أكار في بيان، عن شنّ قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية في شمال العراق وسوريا ضد المقاتلين الكورد، في العراق وسوريا، وذلك بعد أسبوع على تفجير أوقع قتلى في إسطنبول.

ويأتي هذا بعد مرور أسبوع على هجوم إسطنبول الذي وقع الأحد الماضي وأسفر عن ستة قتلى وأكثر من 80 جريحا. وكانت أنقرة قد وجهت اتهامات لحزب العمال الكوردستاني بالضلوع في هذا الاعتداء لكن الأخير نفى أي دور له فيه.

ونفى كلّ من حزب العمال الكوردستاني الذي يخوض تمرداً في تركيا منذ عقود وتعدّه أنقرة "منظمة إرهابية"، ووحدات حماية الشعب الكوردية أي علاقة لهما بالتفجير.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أن الضربات التركية الأخيرة على مناطق في شمالي سوريا "لا علاقة لها بتفجير إسطنبول"، مؤكّداً أن أنقرة "تخطط للهجوم منذ سنة".

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