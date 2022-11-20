إقليم كوردستان يوحّد أسعار بيع جميع الأدوية في الصيدليات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية ضبط جودة الأدوية بإقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن بدء تطبيق قرار توحيد أسعار الأدوية اعتباراً من نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وأكّد مدير عام ضبط جودة الأدوية في الإقليم، الدكتور شیروان صادق، أن توحيد أسعار الأدوية كان له تأثير كبير على شفافية الأسعار والقضاء على الفوضی في سوق الدواء.

وقال صادق "أُصلِح ضبط الجودة بشكل جذري، من خلال مراجعة كافة الأدوية المستوردة وتسجيل مصانع الأدوية وفحص الأدوية ومراقبتها"، بحسب تصريحٍ للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان.

وأضاف "خلال السنوات الثلاث الأولى من التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، أجريت تغييرات جذرية في ضبط الجودة، وتقليص الروتين في إدارة ضبط الجودة، كما تم الفصل بين القطاعين العام والخاص".

والخطوة المهمة في تلك الإرشادات، بحسب صادق، كانت باتخاذ قرار في مارس آذار 2021 "بتحديد بعض المصادر الموثوقة، وعدم استيراد الأدوية من جميع المصادر وعدم صرفها للمواطنين".

وأوضح "سُجِّلت جميع مصانع الأدوية لدى إدارة ضبط الجودة وتنفيذ القائمة الوطنية لاعتماد الأدوية من حيث السلامة والفعالية والجودة، كما حلّت المشكلات التي كانت موجودة في السابق".

ولفت مدير عام ضبط جودة الأدوية إلى أن مشكلة عملية تقييم الأدوية واختبارها، "تمّت بتوسيع المختبرات وزيادة عدد الموظفين في إدارة ضبط الجودة، في غضون فترة زمنية محددة مدتها 45 يوماً".

كما أوضح صادق أنه تم التخلص من مشكلة عملية استيراد الأدوية كالتأخير في الفحص، واختلاط الأدوية المهربة والرسمية في السوق وتعقيدات الروتين الإداري، وذلك باتخاذ إجراءات صارمة ضد تهريب الأدویة والسیطرة علیها إلى حد كبير.

وقال "اعتباراً من 1 آذار 2021، لم يعد يُسمح لأي مصنع غير مسجل باستيراد الأدوية، ومنذ 5 أيار 2021، تم تقييم واختبار جميع الأدوية المستوردة رسمياً، ولم تدخل أي أدوية إلى أسواق إقليم كوردستان منذ ذلك الحين دون إذن ودون ترخيص لاستخدامها واختبارها وتقييمها".

وبشأن أسعار الأدوية، قال صادق، "عُمِل على تسعير الأدوية على ثلاث مراحل، حيث بدأت بتخصيص شعبة لإدارة التسجيل بمديرية ضبط الجودة لتحديد سعر الأدوية، وتوحيد الأسعار في المرحلة الثانية على أساس التسجيل، وأجريت مراجعة لجميع أسعار الأدوية".

وأضاف "ابتداء من 1 تشرين الثاني 2022، تم تحديد سعر جميع الأدوية على هذا الأساس، وتوحيد أسعار جميع الأدوية في إقليم كوردستان، فسعر دواء معين في جميع الصيدليات هو مطابق".