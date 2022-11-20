للسنة الثانية توالياً.. العراق يحتل المركز 163 عالمياً بمؤشر الرشوة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت منظمة (TRACE) الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد، اليوم الأحد، احتلال العراق المرتبة 163 عالمياً من بين 194 ضمن نسخة عام 2022 لمؤشر مخاطر الرشوة السنوي.

وبذلك يكون العراق قد احتل نفس المركز للسنة الثانية على التوالي.

وقالت المنظمة، إن العراق "سجّل متوسط 68 نقطة للمجالات الآتية الفرص: مخاطر الرشوة الناجمة عن التفاعل بين الشركات والحكومة (74 نقطة)، والردع وإنفاذ القانون: الإجراءات الرادعة للرشوة ومدى تطبيقها (75 نقطة)".

أما فيما يتعلق بالشفافية، فأوضحت المنظمة أن "مدى الشفافية على المستوى الحكومي (73 نقطة)، بينما جاءت الإشراف والرقابة: قدرة المجتمع المدني على الرقابة والمتابعة (46 نقطة)".

وعربياً، احتل العراق المرتبة 12 بعد الأردن التي احتلت المرتبة الأولى بأقل الدول العربية في مخاطر الرشوة و65 عالمياً، وتونس ثانياً وبالمرتبة 76 عالمياً.

بينما حققت الإمارات المرتبة الثالثة عربياً والمرتبة 79 عالمياً، والكويت رابعاً وبالمرتبة 111 عالمياً، وعمان خامساً وبالمرتبة 128 عالمياً، ولبنان سادساً وبالمرتبة 130 عالمياً، والمغرب سابعاً و بالمرتبة 140 عالمياً".

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى أن قطر جاءت في المرتبة ثامناً عربياً، وبالمرتبة 149 عالمياً، وجاءت السودان تاسعاً وبالمرتبة 150 عالمياً".

في حين احتلت السعودية المرتبة العاشرة عربياً وبالمرتبة 157 عالمياً، ومصر بالمركز الحادي عشر وبالمرتبة 161 عالمياً، وجاء العراق بالثاني عشر وبالمرتبة 163 عالمياً".