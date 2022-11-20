تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في الصين منذ 6 اشهر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الصين اليوم الأحد، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا، منذ ستة أشهر في خضم سعيها لوقف تفش متسارع للوباء على الرغم من التدابير الصارمة لاحتوائه.

وباتت الصين القوة الاقتصادية الكبرى الوحيدة التي لا تزال تفرض تدابير مشددة للقضاء على تفشي كوفيد، وقد فرضت إغلاقات وأجرت حملة فحوص واسعة النطاق مع إجراءات عزل على الرغم من أن بقية دول العالم بدأت تتكيف مع التعايش مع الفيروس.

والأحد، أعلن مسؤولون محليون وفاة رجل يبلغ 87 عاما في بكين، كما أعلنت السلطات الصحية الوطنية تسجيل 24 ألف إصابة في البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

على الرغم من أن الحصيلة ضئيلة نسبيا مقارنة مع دول أخرى، يعد التفشي المتسارع ملحوظا في الصين حيث بقيت قليلة الإصابات المعلنة في الأشهر الأخيرة.

وفق قناة "سي.سي.تي.في" الرسمية، فإن الوفاة سُجّلت السبت، وهي الأولى المعلنة منذ أيار/مايو، وقد نجمت عن إصابة بكوفيد-19 كانت عوارضها طفيفة لكن الوضع الصحي للمصاب تفاقم من جراء التهاب بكتيري.