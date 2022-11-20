وكالةٌ كوردية في سوريا تنعي أحد مراسليها بعد إصابته بقصفٍ تركي

أربيل (كوردستان 24)- نعت وكالة هاوار الكوردية المقرّبة من الإدارة الذاتية، مراسلها عصام عبد الله، بعد إصابته خلال تغطيته آثار القصف التركي على مناطق بريف مدينة ديرك.

ونفّذت طائراتٌ تركية، في وقتٍ متأخر من مساء السبت، ضرباتٍ جوية على مناطق خاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، ضمن ما أسمتها أنقرة بعملية "المخلب- السيف" قالت إنها ردٌّ على تفجير اسطنبول.

وأكدت وكالة هاوار، ومقرها مدينة قامشلي، أن طائراتٍ حربية تركية استهدفت مناطق كوباني، الشهباء، زركان، وقرية تقل بقل التابعة لمدينة ديرك.

وقالت "عقب القصف التركي على قرية تقل بقل (..) توجه مراسلنا عصام عبد الله لتغطية الهجمات التركية، لتعود طائرات جيش الاحتلال وتقصف المكان مرة أخرى".

وأضافت "أسفر القصف التركي عن إصابة عدد من المواطنين، بينهم مراسلنا عصام عبدالله، الذي ارتقى شهيداً متأثراً بإصابته".

في الأثناء، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الضربات الجوية التركية على ريفي الرقة والحسكة فجر الأحد، أودت بحياة 6 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، و6 آخرين من الجيش السوري.

وكانت أنقرة قد توعّدت منفذي هجوم شارع تقسيم باسطنبول الذي أسفر عن سقوط 6 قتلى و81 جريحاً، بالانتقام، في إشارةٍ إلى حزب العمال الكوردستاني وقوات سوريا الديمقراطية التي نفت صلتها بالموضوع.

إلى ذلك، كشف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أن الضربات التركية الأخيرة على مناطق في شمالي سوريا "لا علاقة لها بتفجير إسطنبول"، مؤكّداً أن أنقرة "تخطط للهجوم منذ سنة".