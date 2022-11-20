سیاسة

إصابة جندي تركي وعنصري شرطة جراء هجوم صاروخي على ولاية كيليس

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سوریا

 أربيل (كوردستان 24)- أكدت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، إصابة جندي تركي وعنصري شرطة في ولاية كيليس جراء هجومٍ صاروخي مصدره سوريا.

وقالت وكالة الأناضول التركية، إنه "أصيب جندي تركي وعنصري شرطة في ولاية كيليس جنوب البلاد، جراء هجومٍ صاروخي مصدره كان الحدود السورية.

وأعلنت السلطات التركية، الأحد، على لسان وزير الدفاع خلوصي أكار في بيان، عن شنّ قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية في شمال سوريا والعراق ضد المقاتلين الكورد، وذلك بعد أسبوع على تفجير أوقع قتلى في إسطنبول.

ويأتي هذا بعد مرور أسبوع على هجوم إسطنبول الذي وقع الأحد الماضي وأسفر عن ستة قتلى وأكثر من 80 جريحاً.

وكانت أنقرة قد وجهت اتهامات لحزب العمال الكوردستاني بالضلوع في هذا الاعتداء لكن الأخير نفى أي دور له فيه.

وقال أكار قبل انطلاق الطائرات من قواعدها لضرب أهداف "نباشر عملية المخلب-السيف اعتباراً من الآن".

وأكد بيان لوزارة الدفاع أنّ أكار أشرف على الهجوم من غرفة العمليات التابعة للقوات الجوية مع كبار القادة العسكريين.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق إن الغارات استهدفت قواعد لحزب العمال الكوردستاني المحظور، ووحدات حماية الشعب الكوردية والتي تعتبرها أنقرة امتداداً للحزب.

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