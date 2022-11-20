فؤاد حسين: العراق ماضٍ باتجاه الانفتاح وإبرام علاقات متوازنة مع جميع الدول

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن العراق ماضٍ باتجاه الانفتاح على جميع الدول، وإبرام علاقات مُتوازنة مبنيّة على تحقيق المصالح المُشترَكة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التقى وفداً أمريكياً في المنامة، على هامش اجتماعات حوار المنامة/18 الذي تجري أعماله في العاصمة البحرينية المنامة.

وأضاف البيان أن الوفد الأمريكي ضم كل من "باربرا أ.ليف مُساعدة وزير الخارجيَّة لشُؤُون الشرق الأدنى، والدكتور كولين كال وكيل وزارة الدفاع، وبريت ماكغورك منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيرشوم ساكس مُستشار سياسات مجلس الأمن القوميّ، ورولاند مكاي مدير شُؤُون الخليج بمجلس الأمن القوميّ، وديفيد ماهر المسؤول السياسي في سفارة الولايات المتحدة في المنامة".

وأكد البيان أن وزير الخارجية شدد خلال لقائه بالوفد "على عدم استخدام الأراضي العراقية مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول جوار العراق".

وشدد على "أهمية الإرتكان للحوار وإستدامته لمواجهة التحديات لاسيما الأمنية منها، وبما يحفظ سيادة العراق ويعزز أمن وإستقرار المنطقة".

وأشار البيان إلى أن اللقاء ركز على "أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وتطويرها في مختلف المجالات".

ولفت إلى أن الجانبين ناقشا "الالتزام المتبادل بإتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين والمصالح المشتركة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته".

وقال فؤاد حسين إن "العراق ماضٍ باتجاه الانفتاح على جميع الدول وبالخصوص على دول مجلس التعاون الخليجي، وإبرام علاقات متوازنة مبنيّة على تحقيق المصالح المشتركة، وحفظ السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأضاف وزير الخارجية العراقي أن "هناك لقاءات وزيارات متبادلة، ووجهنا لهم الدعوة لحضور مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية المزمع عقده في عمان".

وأوضح البيان أن "الوفد الأمريكي أكد حرص الولايات المتحدة على العمل مع حكومة وشعب العراق في زيادة الفرص الاقتصادية، وتعزيز إستقلال العراق في مجال الطاقة ومعالجة أزمة المناخ".

وجدد الوفد الأمريكي كذلك "التزام الحكومة الأمريكية بدعم العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية وإلحاق الهزيمة بها".