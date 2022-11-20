أمير قطر يفتتح مونديال كأس العالم ويؤكد ترحيب بلاده بجميع الضيوف 

أربيل (كوردستان 24)- انطلق، مساء الأحد، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في ملعب البيت بالعاصمة الدوحة.

ووسط أجواء حماسية ومهرجانية، قدم الحفل النجم العالمي مورغن فريمن والبطل القطري غانم المفتاح.

وبدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، وشمل عدداً من العروض الثقافية والتراثية.

وألقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلمة خلال الحفل، وسط مشاركة زعماء ورؤساء من دول مختلفة.

وقال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، "من قطر، من بلاد العرب، نرحب بالجميع في بطولة كأس العالم".

وأضاف "لقد عملنا ومعنا كثيرون كي تكون من أنجح البطولات، بذلنا جهداً واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء، وأخيراً وصلنا إلى يوم الافتتاح الذي انتظرتموه بفارغ الصبر".

وتابع "سوف يجتمع الناس على مختلف أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم وتوجهاتهم هنا في قطر وفي جميع القارات للمشاركة في اللحظة ذاتها".

ولفت أمير قطر إلى أنه "ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانباً لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم في الوقت ذاته".

وشارك في الحفل الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، إلى جانب عددٍ من رؤساء الدول والحكومات.