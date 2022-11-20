سیاسة

الصدر يأمل أن يسهم كأس العالم بنسخته العربية في "وحدة الصف"

استغرق حفل الافتتاح 30 دقيقة وشمل برنامجاً مكوناً من سبع فقرات أحياها فنانون عالميون
author_image Kurdistan24 اربیل
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - صورة أرشيفية
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - صورة أرشيفية
العالم مقتدى الصدر العراق بطولة قطر مونديال 2022

أربيل (كوردستان 24)- عبّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأحد عن أمله بأن تسهم بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر في "وحدة الصف ونشر السلام".

واُفتتح مونديال قطر 2022 مساء اليوم في حفل ضخم شارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات بينهم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وقال الصدر على حسابه في تويتر "كأس العالم لكرة القدم في نسخته العربية الأولى.. كانت أولى ثماره عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين دولة قطر الشقيقتين".

وأضاف أنه يأمل أن يكون "كأساً لوحدة الصف العربي والإسلامي ونشر السلام لا سيما في اليمن وسوريا ولبنان وباقي الدول العربية، فيكون إثباتاً واضحاً للعالم أن العرب والمسلمين قادرون على إدارة الكأس وتنظيمه وقادرون على نشر السلام ووحدة الصف عربياً وإسلامياً ودولياً".

واُستهل الحفل الافتتاحي بآيات قرآنية عن التقارب بين الشعوب، كذلك شهد حضور الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان واستذكار النسخ المونديالية السابقة.

واستغرق حفل الافتتاح 30 دقيقة وشمل برنامجاً مكوناً من سبع فقرات أحياها فنانون عالميون ومزجت بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية وغيرها من الفعاليات.

موضوعات ذات صلة
الشرق الاوسط

للمرة الأولى.. أردوغان والسيسي يتصافحان بابتسامة في قطر
  20 دقائق
کوردستان

حكومة إقليم كوردستان تنفي تصريحات لجون بولتون بشأن "تهريب" أسلحة إلى إيران
  23 ساعات
العراق

واشنطن تجدد التزامها بالبقاء في العراق وتبدي "مخاوف" بشأن تهديد استقراره
  20:09 2022/11/19
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف