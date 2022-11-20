الصدر يأمل أن يسهم كأس العالم بنسخته العربية في "وحدة الصف"

أربيل (كوردستان 24)- عبّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأحد عن أمله بأن تسهم بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر في "وحدة الصف ونشر السلام".

واُفتتح مونديال قطر 2022 مساء اليوم في حفل ضخم شارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات بينهم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وقال الصدر على حسابه في تويتر "كأس العالم لكرة القدم في نسخته العربية الأولى.. كانت أولى ثماره عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين دولة قطر الشقيقتين".

وأضاف أنه يأمل أن يكون "كأساً لوحدة الصف العربي والإسلامي ونشر السلام لا سيما في اليمن وسوريا ولبنان وباقي الدول العربية، فيكون إثباتاً واضحاً للعالم أن العرب والمسلمين قادرون على إدارة الكأس وتنظيمه وقادرون على نشر السلام ووحدة الصف عربياً وإسلامياً ودولياً".

واُستهل الحفل الافتتاحي بآيات قرآنية عن التقارب بين الشعوب، كذلك شهد حضور الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان واستذكار النسخ المونديالية السابقة.

واستغرق حفل الافتتاح 30 دقيقة وشمل برنامجاً مكوناً من سبع فقرات أحياها فنانون عالميون ومزجت بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية وغيرها من الفعاليات.