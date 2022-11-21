أهمها كسر الجمود ووحدة الصف.. أكبر حزبين في كوردستان يبحثان عدة ملفات

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث عدة ملفات، أهمها كسر حالة الجمود في العلاقات بين الجانبين، ووحدة الصف الكوردي.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، آري نانكلي، لكوردستان 24، ان الاجتماع سيجري قريبا، على مستوى أعضاء المكتب السياسي.

وأضاف نانكلي، "على الدوام كانت لدينا علاقات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن هذه العلاقات تشهد برودا في هذه الفترة، لكن هذا لا يعني أن العلاقات مقطوعة بين الحزبين"، وأضاف ان "مثل هذه الاجتماعات تساهم في كسر الجمود في العلاقات، وتوحيد الصف الكوردي".

وتابع ان "زوال الاتفاق الاستراتيجي بين الحزبين، اضر كثيرا بالطرفين وباقليم كوردستان، خلال الخمس سنوات الماضية".

واكد نانكلي ان من المهم أن يصيغ الحزبان اتفاقا استراتيجيا جديدا".

وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، ريباز بيركوتي، لكوردستان 24، "عندما توصلنا إلى اتفاق، تحققت إنجازات عديدة وكبيرة لإقليم كوردستان"، مضيفا "إقليم كوردستان تضرر بشكل كبير ومن نواح كثيرة منذ زوال الاتفاق".

وأضاف " إن "كوردستان مهددة ولا تزال هناك العديد من المخاطر".

ويعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتزعمه الرئيس مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يتراسه بافل طالباني، من أكبر الأحزاب في إقليم كوردستان وأكثرها شعبية ونفوذا.