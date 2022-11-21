هولندا تدعو إلى إنهاء استيراد العنف من المنطقة إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- دعت هولندا إلى إنهاء استيراد العنف من المنطقة إلى إقليم كوردستان، مشددةً في الوقت ذاته دعمها بمطالبة السلطات باحترام سيادة العراق.

جاء ذلك، تعليقاً على الضربات الجوية الإيرانية التي استهدفت موقعين لأحزابٍ إيرانية معارضة قرب مدينة أربيل في إقليم كوردستان، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة، تبنّاه الحرس الثوري.

وقال بيانٌ صادر عن القنصلية الهولندية بإقليم كوردستان "هولندا تدين بشدة الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار المستمرة في إقليم كوردستان".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24 "ندعم مطالبة السلطات باحترام سيادة العراق وندعو إلى إنهاء استيراد العنف من المنطقة إلى إقليم كوردستان العراق".

وصباح الاثنين، أكد جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان أن الحرس الثوري "استهدف مجدّداً أحزاباً كورديّة إيرانيّة"، من دون الإفصاح عن حصيلة الضربات التي نُفّذت بطائراتٍ مسيّرة.

ويتزامن القصف الإيراني مع قصفٍ ممائل نفّذته تركيا أمس الأحد، على مناطق متفرّقة في شمالي سوريا خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وأخرى داخل إقليم كوردستان.

وتتكرر الضربات الإيرانية على مقرات تابعة لأحزابٍ كوردية معارضة بالقرب من أربيل والسليمانية، تعتبرها طهران ضالعة في الاحتجاجات التي تشهدها مختلف مدن البلاد منذ منتصف سبتمبر أيلول الماضي.

وتسبب قصفٌ إيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منتصف نوفمبر تشرين الثاني الجاري، على مواقع أحزابٍ كوردية بمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.

كما تعرّضت ذات المقرات لقصفٍ مماثل أواخر سبتمبر أيلول الماضي، خلّف قتلى وجرحى، وإلحاق أضرارٍ مادية بالنقاط المستهدفة.

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى، قد أدانت اليوم الاثنين، القصف الإيراني معتبرةً أن تلك الهجمات التي وصفتها بـ "العشوائية" "تنتهك سيادة العراق".