أربيل تسلّم بغداد 7 مطلوبين لمكافحة الإرهاب العراقي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، أنها سلّمت بغداد، سبعة مطلوبين قالت إنهم "أعضاء نشطين في تنظيم داعش".

وكشفت المديرية في بيانٍ لها، اليوم الاثنين، أن قواتها ألقت القبض على هؤلاء بمدينة أربيل، وسلّمتهم إلى بغداد، لأنهم كانوا مطلوبين لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق.

والمطلوبون هم: (أحمد عبدالقادر يونس، أحمد فيصل علي صالح، بهاءالدين عبد زبار محمد سلمان، عبدالله احمد ابراهيم عبدالله، محمد عبدالستار نجم عبدالله، مهند عوني محمود حسن ويونس محي عواد كاظم).

وبفضل التنسيق المستمر بين أجهزة مكافحة الإرهاب في أربيل وبغداد، نجح إقليم كوردستان في عديد الحوادث الأمنية من إلقاء القبض على مطلوبين عراقيين فارين إلى مدن الإقليم.

ورغم إعلان العراق القضاء على داعش عام 2017، إلا أن التنظيم ينفّذ، عبر خلاياه، هجماتٍ متفرّقة على مقراتٍ أمنية عراقية وقواعد عسكرية تابعة للجيش العراقي، خاصة في المناطق التي تشهد فراغاً أمنياً.