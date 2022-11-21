القنصلية البريطانية لدى أربيل: رسالتنا لإيران واضحة "توقفوا"

أربيل (كوردستان 24)- أدانت القنصلية البريطانية العامة في إقليم كوردستان، الهجمات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري الإيراني على عدة مناطق من الإقليم، موجهة في الوقت نفسه رسالة الى طهران.

وقال القنصل العام البريطاني ديفيد هانت، في بيان إن "سكان إقليم كوردستان تعرضوا مرة أخرى لهجمات صاروخية، وطائرات بدون طيار تابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأكد ديفيد هانت في البيان، أن "بريطانيا تقف ضد هذا الهجوم غير المبرر على إقليم كوردستان، رسالتنا لإيران واضحة: توقفوا".

وشنّت إيران ليل الأحد الاثنين ضربات جديدة استهدفت مواقع في إقليم كوردستان، وذلك بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة، في وقت نددت فيه الولايات المتحدة بالهجمات.

وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، خلّف قصف صاروخي وضربات شنّتها إيران بطائرات بلا طيّار ضد أحزاب كوردية إيرانية معارضة قتيلًا وثمانية جرحى في إقليم كوردستان. ووقعت ضربات مماثلة في 28 أيلول/سبتمبر.