سیاسة

مسرور بارزاني يجدّد استعداد الإقليم لتعزيز العلاقات مع الدانمارك

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کوردستان مسرور بارزاني الدانمارك اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- جدّد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، استعداد الإقليم لتعزيز العلاقات مع مملكة الدانمارك.

جاء ذلك، خلال استقباله اليوم الاثنين، السفير الدنماركي الجديد لدى العراق، كرستيان تورنينغ، الذي وجّه الشكر لحكومة كوردستان على حسن تنسيقها وتعاونها مع سفارة بلاده.

في غضون ذلك، هنّأ رئيس حكومة إقليم كوردستان السفير الدنماركي الجديد على تسنّمه عمله، متمنياً له النجاح في مهامه.

بالمقابل، أشاد تورنينغ، بموقع إقليم كوردستان ومكانته في العراق والمنطقة، مبدياً رغبة بلاده في توطيد العلاقات مع إقليم كوردستان.

وأكّد الجانبان على أهمية حماية أمن إقليم كوردستان واستقراره، بالإضافة إلى استعراض الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة.

 

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