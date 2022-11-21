محافظ أربيل يصدر حزمةً من القرارات بخصوص تركيب منظومة الغاز

أربيل (كوردستان 24)- دعا محافظ أربيل، أوميد خوشناو، جميع الشركات ومواطني الإقليم إلى عدم تركيب منظومة غاز سائل للمطاعم والمخابز والمنازل، إلا بموافقة الدفاع المدني.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ عقده خوشناو اليوم الاثنين، بحضور هيمن قادر ومسعود كرش نائبا المحافظ، حول مراجعة نظام القيادة في الأماكن العامة والمنازل.

وأكّد محافظ أربيل على ضرورة الإشراف على جميع الشركات التي تقوم بتركيب نظام الغاز للمطبخ والمخابز والمنازل، مشدداً على توعية المواطنين بكيفية استخدام نظام غاز (إل بي جي) ومخاطره.

وأوضح أن مراكز الدفاع المدني وإدارة النفط ومعادن أربيل والبلديات، تراجع جميع الأماكن التي تستخدم منظومة الغاز.

ولفت خوشناو أن إدارة النفط والمعادن بأربيل، ستراقب محطات البترول التي ركّبت نظام غاز (إل بي جي) للسيارات، ومنح أصحاب محطة البترول مدة اسبوعين لزيارة الإدارة المذكورة للحصول على تعليماتٍ جديدة.

وأشار إلى إمكانية إنشاء لجنة للمراجعة ووضع الشروط العلمية قريباً.

وتسبب انهيار مبنى مؤلف من 3 طوابق، بمدينة السليمانية الخميس الماضي، بمقتل 15 شخصاً وإصابة 11 آخرين، جراء انفجار منظومة التدفئة المركزي في حي كازيوه، ناتجٍ عن تسرب الغاز، تسبب أيضاً بإلحاق أضرارٍ بمنزلين مجاورين.